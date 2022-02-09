春節疏運期於2月8日結束，交通部民用航空局統計，今年國內線疏運旅客超過17萬人次，自連假首日開始實施的前往離島旅客快篩，近8萬名旅客中，共篩檢2270人，結果均為陰性。

民航局指出，今年春節自1月29日至2月6日共有9天連假，1月28日至2月8日為疏運期，共飛航2840架次、疏運17.6萬人次，平均每日運量1.5萬人次，整體載客率約為65％。相較去年載客率72％，減少約7個百分點，研判是受近期國內疫情升溫，民眾減少移動所致。

由於春節前疫情並未完全趨緩，中央流行疫情指揮中心評估後，自1月29日起，於松山、台中、嘉義、台南、高雄等5處有航班往來澎湖、金門與馬祖等離島的機場，提供前往離島旅客快篩服務，搭機前14天內有症狀者需於現場快篩、採檢陰性才可登機；無症狀者亦可自願接受快篩。

民航局統計，疏運期間，前往離島航班共有1180架次，旅客7萬7726人，有2270人快篩，篩檢率為2.92％，其中自願1534人，過去14天內有症狀736人，快篩結果均為陰性。

民航局表示，疏運雖已結束，但本島5處機場仍會繼續提供快篩服務，前往離島旅客於機場報到時，均應繳交或填寫健康聲明書，搭機前14天內有症狀者，如有24小時內快篩或PCR陰性證明，可直接登機，如無相關證明，仍需於現場快篩、採檢陰性才可登機；無症狀者，亦可自願接受快篩。