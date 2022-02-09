中小學周五開學，但台北及新北等縣市均提出只要1人確診即全校停課14天，教育部對此表示，地方政府視疫情需要採取相關加強防疫措施，予以尊重，但防疫停課不停學，學校仍需依防疫指引進行線上教學或運用假日補課。

根據教育訂的「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫指引」，校園因應防疫實施停課應依疫調結果，評估決定實施停課措施；學校及幼兒園遇停課情形，得運用課餘或假日時間補課，並善用數位學習資源，俾使學生停課不停學，惟仍應兼顧教學品質及學習成效。

由於周五就要開學，教育部表示，已協請環保署協助協調各地方政府環保局，於開學前完成高中以下學校及幼兒園校園內環境消毒工作。同時， 函請地方政府督導所轄學校及幼兒園，落實開學前環境消毒等防疫準備作為及開學後校園防疫注意事項，並加強查核。

教育部表示，110學年度已補助高級中等以下學校（含幼兒園）相關防疫物資及用品經費計3億444萬5500元。