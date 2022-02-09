2022年底登場的九合一大選，藍營會派誰選高雄市長，呼聲較高的三人分別是台北市議員羅智強、無黨籍立委高金素梅、前高雄市副市長李四川。對此，前民進黨立委郭正亮分析，高金素梅去年在四大公投有在高雄走動，的確是蠻受歡迎的，特質比較屬於非典型，她的爆發力跟群眾魅力也都夠，但碰上陳其邁要贏還是很困難。

郭正亮9日上《中天新聞》政論節目「綠也掀桌」，談及高雄市長選戰藍營人選一事，他個人認為，羅智強選桃園有一定的困難，因為國民黨在桃園，目前在地有實力角逐的包括立委魯明哲、萬美玲、議長邱奕勝等人，在桃園並非沒有人選，除非在地的戰將都沒有意願，才可能讓羅智強出戰。

郭正亮還說，就目前情形觀察，羅智強比較沒有參選意願高雄市長，因為市議員普遍也不想選，現任市長陳其邁和民進黨實力都很強，國民黨在高雄40歲以下選民的支持度是很難翻身的，也很難爭取，且從民調來看(去年11月底所做)，都輸陳其邁20%以上，陳其邁都超過5成支持度。

無黨籍立委高金素梅。(圖/本報資料照)

【綠也掀桌】洪秀柱會汪洋提「反獨促統」 朱:比對抗好 倫大背書蔡學位 藍綠與論文門的距離?萊豬核食當政績?「會做事團隊」傳拚選[email protected]中天新聞 20220209

郭正亮指出，前陣子有說法傳出高金素梅，也有人推薦前高雄市副市長李四川，而目前看起來，高金素梅比較非典型，她的爆發力跟群眾魅力會好一點。許甫追問「是指比羅智強還適合嗎？」郭正亮直言，現在還看不出來羅智強有想選高雄的樣子。而高金素梅去年在四大公投有在高雄走動，的確是蠻受歡迎的，親和力也夠，造勢爆發力也夠。不過，郭正亮坦言，就算各項特質都不錯，但是碰到陳其邁還是相當難。