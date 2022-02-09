2022年初美國股市震盪促使投資人尋求避險，將資金轉進銀行、石油和電信公司等高股息概念股，拋售高成長的科技股。

由標普500指數前80大高股息企業組成的標普500高股息指數，在2022年開春至2月7日止，計入股息的報酬率達2.6％，反觀同期標普500指數下跌5.8％。根據標普道瓊指數公司（S ＆ P Dow Jones Indices）數據，標指發派股息的成分股1月份漲幅，較不發配股息的成分股高出6.6個百分點，差距創下17年來最高紀錄。

美國通膨躥升至40年新高水準，加上聯準會（Fed）即將啟動升息循環，市場逐漸擔憂美國經濟能否抵擋衝擊。分析師表示，對於心懷憂慮的投資人而言，股息概念股成為資金避風港，而在疫情期間飆漲的成長股，特別是矽谷科技巨擘股價則遭受打壓。

受科技股拖累，標普500指數與科技股雲集的那斯達克指數1月月線創下逾10年來最大跌幅。2022年迄今，標指下挫5.1％，那指重摔9.3％，道瓊工業指數下跌2.4％。

在此同時，石油巨擘艾克森美孚（Exxon Mobil）和人民聯合金融公司（Peoples United Financial），股價則有兩位數升幅。兩家公司的股息殖利率至少有3.4％，幾乎是標指成分股的3倍。

財富管理公司Villere ＆ Co.投資組合經理人維列爾（Sandy Villere）指出，在當前環境下，躲避風險最佳的地方就是高股息概念股。他表示，2022年他為客戶加碼石油股雪弗龍（Chevron），與消費產品類股百事可樂和Newell Brands。

Newell Brands的股息殖利率將近4.2％，2022年累漲0.6％；百事可樂的股息殖利率為2.5％，開年來股價下跌1.1％；雪弗龍股息殖利率達3.8％，2022年來股價勁升18％。