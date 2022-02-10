明天是開學日，台南市長黃偉哲今天前往麻豆國小視察校園防疫整備，他表示，台南98％以上的老師都打完第2劑疫苗，很多也都打了第3劑，由於校園內12歲以下小孩尚未接種疫苗，所以市府會盡全力提供一個健康安全的教育環境給學生。

黃偉哲今天到麻豆國小看防疫準備，碰巧遇到同學來學校練舞，他說，正好可以讓學生了解到還沒開學前，老師都很辛苦地清消教具、課具，以及整個教室環境，希望這一波的疫情能夠退散，不要再繼續擴大。

市府教育局長鄭新輝補充，統計至本周一，南市所屬國中小教職員工第2劑疫苗接種覆蓋率達98.38％、第3劑則超過42％，他補充，第2劑未完成接種者，大多是因為個人健康因素，尚未打第3劑疫苗的老師，未來會持續鼓勵他們完成接種。

鄭新輝說，防疫物資的部分，已備有5個月酒精和漂白水的庫存量、186萬片口罩，每班都配發一支耳溫槍，另40、50人以上的班級，也有多配發一台紅外線熱顯像儀，開學在即，請各校在開學前最後一天再次檢視，也籲請家長與民眾共同配合，守護師生健康。