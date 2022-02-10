國民黨立委陳以信日前赴美國華府訪問，今上專訪時分享這次訪美心得，陳以信強調，無論是萊豬議題還是福島五縣市食品進口問題，都只是對美或者對日關係的一個面向，只是一個涉及貿易談判的議題，並不影響國民黨整體的對美或者對日關係。

陳以信指出，此行訪問美國國會山莊，見到十幾位聯邦參眾議員，也有跟行政部門、重要的智庫學者展開會談，並與僑界餐敘，傳遞國民黨重返華府與朱立倫主席即將訪美的相關訊息，美方都持正面肯定立場。

陳以信表示，國民黨的重返華府，不只是推動國民黨的對美關係，也對維持美方利益有所助益，美方也理解，全面聽取不同的聲音更能掌握台灣局勢的發展，對美國也是有利的，這次討論到台海情勢，美方對台海日漸升高的軍事緊張情勢表達憂心，希望台灣展現更強防衛決心。

他說，在兩岸議題上即便是主張對北京採取強勢態度的國會議員，都對兩岸對話採取正面態度，認為兩岸維持對話是必要的，有助於美方維持台海的和平穩定。

陳以信強調，這次國內媒體過度看待他與駐美代表蕭美琴的互動，因為他身為外交及國防委員會召委到駐美代表處，也算是非正式考察行程，由駐美代表處國會組協助一部分的議員拜會行程，也是理所當然的事情。

他說，他與蕭代表在雙橡園互動自然而正常，至於安排各組組長進行處務會報，這是對立法院與外委會的尊重，相較過去駐日代表謝長廷與駐德代表謝志偉拒絕來立法院接受備詢，此次駐美代表蕭美琴做不同示範，應該正面看待。