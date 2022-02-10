螺絲大廠世豐螺絲（2065）10日公布，2022年1月合併營收達2.49億元，較去年同期的2.34億元成長6.36％。世豐表示，主要受惠客戶拉貨仍保持強勁力道，是推升1月營收繳出歷年同期新高表現。

世豐表示，憑藉透過全尺寸螺絲產品銷售、擁有業界少數的全工序生產製程、以及數位智能化管理成效等策略，大幅提升世豐於全球業務接單競爭力，不僅深化既有客戶訂單出貨表現持續放大，同時亦逐步成功開拓新客戶研發合作專案意願提高，尤其隨著美洲、歐洲主要客戶仍保持良好訂單需求，不畏第一季雖適逢工作天數少向為產業出貨淡季，加上仍有部分訂單持續受美國船運塞港影響遞延情況，1月營收更刷新歷年同期新高記錄。

根據財政部貿易統計資料顯示，2021年全年台灣螺絲螺帽類製品出口至美國金額達22.50億美元，較上一年度的16.90億美元大幅成長33.14％，隨著美國政府推動基礎建設，有望持續推升美國地區整體螺絲扣件需求，有助於奠定集團良好業務銷售環境。世豐進一步表示，憑藉著集團持續優化產銷、研發技術、自動化智慧生產等優勢，並有效整合外部重要供應鏈管理等效益發揮，加上，隨著原物料價格逐步趨緩，且世豐仍致力於成本、費用管控力道等策略，持續展現良好營運正面挹注。