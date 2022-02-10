「彩虹步道」與即將完工通車的金門大橋波濤相近，遼闊海景更是讓人心曠神怡。（金門縣府提供）

162米長的挑高木棧道，一直是觀海和鐵馬馳騁的好地方。（金門縣府提供）

金門湖下海堤迤邐延伸到慈堤的木棧道，在縣府工務處與金寧鄉公所重新妝點成顏色絢爛的「彩虹步道」後，與即將完工通車的金門大橋波濤相近，遼闊海景更是讓人心曠神怡，成為春遊金門的打卡新熱點。

湖下海堤以迄慈堤是金門西北角的遊憩景區，湖下海堤在2004年設置162米長的挑高木棧道，一直是觀海和鐵馬馳騁的好地方，日曬雨淋下已多處劣化蛀蝕，長年定期維修負荷甚大，金寧鄉公所基於安全和遊憩品質考量，報請縣府工務處會勘後，保留原有RC橋墩，損壞木欄杆則改為鍍鋅烤漆金屬欄杆，並與底層新設鍍鋅型鋼結構焊接與螺栓固定，整體結構更加安全穩定外，也能長久耐受海邊高鹽分侵蝕環境。

同時，這座採用複合型材料的木棧道，也在棧道欄杆妝點自然、活潑的七彩顏色，成為讓人眩目的彩虹步道，春節以來吸引許多鄉親和遊客前往朝聖，在木棧道留下美好的回憶。

鄉長楊忠俊表示，湖下到慈堤沿岸都是國家重要溼地慈湖的水域腹地，感潮帶生態十分豐富多樣，更是候鳥主要棲地，未來隨著金門大橋通車，彩虹步道將是遠眺小金門、廈門無敵海景，以及觀察潮間帶生態變化，賞心又悅目的遊憩據點。