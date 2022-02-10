車市龍頭和泰汽車（2207）進軍「發財車」市場，10日發表豐田（Toyota）首款國產輕型商用車－Town Ace（發財王牌），訂出汰舊換新45.1萬元起的超值價，力拚上市首年銷售萬輛高目標，打破當前台灣輕型商用車市場由對手中華汽車（2204）一家獨霸的局面。

和泰主管介紹，TOWN ACE搭載1.5升直列四汽缸引擎，提供最大馬力98匹與最大扭力13.7公斤米，並提供手排、自排兩種變速系統，搭配適中車身尺寸與4.9公尺靈巧迴轉半徑，各種路況都能輕鬆行駛。此外，透過較寬的車身設計，創造出同級中最大貨床面積，創造出驚人載貨大空間，長寬51x34公分的貨運箱TOWN ACE一層可放置21個，輕鬆超越同級，別人載兩趟，TOWN ACE只需要載一趟。除了超大貨床外，TOWN ACE載重最高可達960公斤，超強載貨力可滿足各種工作型態使用需求。

TOWN ACE更擁有同級中最佳油耗表現，自排款最高可達每公升15.2公里，手排款每公升14.8公里。此外，TOWN ACE搭載14吋高強度鋼圈，適用於各種路況，更標配LED頭燈、LED日行燈與LED尾燈，大幅提升照明度與行車保障，壽命也較鹵素燈組更長。

內裝設計上，TOWN ACE駕駛座艙中控台採連通式設計，創造寬闊而舒適的腿部空間，長途駕駛也不易感到疲憊，還能自由便利於兩側上下車。

TOWN ACE全車系標配雙氣囊，頂規更搭載原廠TSS主動安全防護系統，主被動安全配備超越市場上現有小商車框架，更提供全車（不含貨床）四年或12萬公里保固，及貨床二年或5萬公里，連續準時定保，全車（不含貨床）保固可再延長至五年或14萬公里。另外，TOYOTA全台共有153個服務據點可為客戶進行保修，提供車主便利的售後服務。