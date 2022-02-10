一對夫妻阿強（化名）與小薇（化名）在同公司上班，他們的同事阿成（化名），明知小薇是有夫之婦，竟仍與小薇發展不倫關係，在公園旁車震還玩激情視訊。事後阿成不甘心「被」分手，竟嗆「有人要逼我當渣男」、「親手將手機畫面專程送到高雄給妳公婆看」，阿強提告求償。高雄高分院日前裁定，阿成得賠償阿強35萬元，全案確定。

根據判決書，阿成明知小薇已婚，仍在2019年4月間發展婚外情，兩人2020年1月曾在台中沙鹿公園附近車震，各自返家後又裸露身體私密部位用視訊方式性互動1次。返家後還以視訊方式進行性互動（含裸露身體私密部分）；後來小薇提分手，沒想到卻遭阿成：「照片原本只是我自己想收藏……真的沒想過要用外流來威脅妳」、「如果下個月曝光後，是外遇，是婚外情，是戴綠帽，還有性愛交合，應該會比較有話題性」、「而照片我也會親手將手機畫面專程送到高雄給妳公婆看。最後分享同事」、「有人要逼我當渣男」等語威脅。

阿強氣得提告求償60萬元，一審高雄地院判阿成得賠30萬元。上訴高雄高分院，合議庭調閱阿強2020年的臉書發文：「今天媽祖出門遶境了（按大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動係於109年6月11日晚間展開）去年的大甲媽遶境回鑾時（108年大甲媽祖遶境期間為108年4月7日至同年月16日）你棱轎腳完，我們再國三橋下的約會開啟我們之間的故事。今年的大甲媽祖遶境，卻只剩回憶跟破碎」。

合議庭認為阿成在PO文中不否認與小薇曾發生性為，而且持有性互動的視訊影像，足證其侵害阿強配偶權重大，改判阿成得賠阿強35萬元，全案確定。