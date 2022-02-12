北京冬奧本月4日開幕，一名大陸上海的上班族表示，自己的女同事在上個月請假，理由是要去參加冬奧，沒想到前幾天一看新聞才知道竟然是真的，女同事不僅出現在電視上，還拿下銅牌，消息在微博上引發熱烈討論。

綜合陸媒報導，上海一名網友日前在微博PO文「自己的女同事請假去參加奧運」，他說，前幾天打開電視看冰壺混雙賽時，突然看見眼熟的面孔，原來在場上比賽的女選手，就是公司上個月說要請假參加奧運的工程師同事，搜索名字後才發現女同事大有來頭，且最後女同事還拿下銅牌，讓他不敢置信。

阿克蘇諾貝爾大陸分公司負責人也證實此事，表示這位女工程師名叫阿爾米達德瓦爾(Almida de Val)，是一名瑞典人，在1月初就請假表示要參加奧運，不過公司內部只有一部份人知道。阿爾米達奪下銅牌後，公司同事也相當興奮，負責人說，阿爾米達預估在下周回歸崗位。

根據了解，阿爾米達早在2017年，就曾經獲得世界青年冰壺錦標賽冠軍，同時也是瑞典皇家理工學院的學生，目前持有碩士學位。不少大陸網友也嘖嘖稱奇：「高手在民間啊」、「真的是臥虎藏龍」、「你以為是工程師，真面目是運動高手」、「所以其實工程師只是興趣嗎」、「我們的職業國手打不過人家業餘的」。