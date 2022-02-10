炎亞綸秀出1：1的蝙蝠頭盔和模型車收藏品。（華納兄弟提供）

英國「吸血鬼帥哥」羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演新版《蝙蝠俠》將在下月3日上映，身為超級粉絲的炎亞綸今（10日）特別出席台北動漫節活動，為該片站台，他也大方秀出1：1的蝙蝠頭盔、模型車收藏品，並透露光是那台車就大概要將近6位數，「我覺得收藏品就是滿足一些工作後的辛勞，當作一些送給自己的禮物」，也說想演一些反派角色，「像小丑，或是這次電影主要反派『謎語先生』，因為我覺得大家沒有辦法想像，我會怎麼演瘋瘋癲癲的角色」。

他先前出席好友吳姍儒婚禮，一襲西裝中空展現好身材，炎亞綸說一直都有在鍛鍊，「如果來看《蝙蝠俠》，身材很爛好像也不太好，應該要跟主題要符合」，過年也不太敢大吃，因為健身房開的時間短，加上他忙陪家人，因此還變瘦幾公斤。而被問到是否會想COSPLAY成蝙蝠俠，他先表示「很怕二次元迷會很挑剔」，也說萬聖節可以名正言順地扮一下，並笑曝想扮「沒穿緊身衣只有穿披風」的蝙蝠俠，「因為那個很熱欸，悶住應該會長濕疹」，但因為全裸只穿披風，所以要加上頭盔，「不然被抓很丟臉」。

另一位好友「國師」唐綺陽先前提醒網友11日前是「水冥合相」，開啟了關於死亡的話題，被外界聯想是預言導演明金成過世一事，遭網友狠批「蹭熱度」，炎亞綸先是暖心留言「給世人慰藉，以及有些跡尋能窺探命運是一件很不容易但很溫暖的事」，也透露有持續在關心，「因為她是我們的好夥伴」，並提到自己雖沒和明金成合作過，「但畢竟他是在業界很久的前輩，大家應該都有受過他的照顧，包括我自己熟悉的朋友，這些遺憾的事情，自己心裡也會有所漣漪」。