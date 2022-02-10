對於國民黨立委蔣萬安可能參選台北市長一事，有自稱叫蔣經國叔公的蔣元贊認為蔣家對於章孝嚴從頭到尾都沒有承認過，蔣緯國與章孝嚴根本都不是蔣家人。不過，資深媒體人尚毅夫分析，這是因為大家都在讚揚蔣經國，蔣萬安又要選台北市長，只好打蔣萬安身世。王世堅也指出，這是他們的家務事，而有沒有解決問題的能力才是市民引頸企盼的！網友質疑，蔣元贊是誰？看起來選戰已經開打了！

蔣元贊日前在《新台灣加油》政論節目中表示，他叫蔣經國「叔公」，父祖輩跟他們是近鄰。而蔣緯國與章孝嚴的地位有點類似，因為根本都不是蔣家人；蔣家對於章孝嚴從頭到尾都沒有承認過，這是一個事實。

蔣元贊認為蔣萬安「無知」，因為蔣萬安在那個環境下，外人都把你真的當…有的人恨不得你是；也有些國民黨內部敵視的，恨不得你不是。這些爭論對台灣的未來、下一代子孫，毫無用處。大家期待的就是像蔣經國的熱情一樣。蔣元贊直言，蔣萬安就是一個字--「蹭」，要蹭這個熱度。

蔣元贊指出，蔣經國曾經說「時代在變」，但是黨員不肯變、不願意變；蔣經國也曾說「唯真不破」，因為他晚年對台灣還有熱情，所以才願意做變化，但還有很多人不肯改變。蔣元贊規勸所有人，需要蹭知識、蹭真理，蹭未來子孫的利益。

蔣元贊指出，「我們蔣家人」對兒女很特別，對兒子很嚴厲，對女兒非常寵愛。但是蔣經國公務太忙，對4個小孩只能委託下人、侍衛，因為母親連中文都說不好。

蔣元贊批評國民黨現在已經到了病入膏肓，沒救了，要整批人都換成于北辰這個年齡的人，才有可能救。

根據政論節目介紹，蔣元贊曾任船長及台船首席領港，台北海洋科技大學兼任副教授。

對此議題，資深媒體人尚毅夫9日曾在《新聞大白話》分析，因為現在大家都讚揚蔣經國，蔣萬安若要選台北市長，當然順勢也被捧高，所以綠營只能打蔣萬安的身世！

民進黨台北市議員王世堅也指出，台灣是民主社會，蔣家也接受蔣萬安，蔣萬安也承認自己就是蔣家後代，雙方都互相承認、接受，這是他們的家務事，而有沒有解決問題的能力才是市民引頸企盼的！

網友也表示，蔣元贊是誰？選舉又到了，看起來選戰已經開打了！