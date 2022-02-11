8年前男子劉志明年前尾隨陳姓退休女教師進入其車內後，持鐵鎚重擊她頭部14下，再加以性侵並咬掉她的乳頭，離開時更反鎖車門，造成陳女失血過多死亡，一審到更三審5度判刑，最高法院認為，犯罪事實有待釐清，撤銷死刑發回更審。

最高法院認為，劉志明是否強盜死者皮包內的2000元現金，構成強盜殺人罪，尚待補強證據，此外強盜殺人罪法定期是無期及死刑，劉非計畫性犯案而是隨機挑選殺人，原審判處死刑的理由不完備，因此撤銷發回更審。

46歲劉男因與女友分手又被對方封鎖電話，2014年12月3日上午，他到高雄左營市場閒逛，當時59歲陳姓女老師買完菜正要上車回家，他竟想搶車代步去找女友，強行打開車門，持鐵鎚重擊陳女頭部。

陳遭重擊後癱倒在副駕駛座，劉因無法發動車輛，竟再攻擊，並脫下被害人衣物性侵，甚至咬下右乳頭吐棄在車內，搜刮身上2000元後逃逸，陳女因失血過多死亡。劉涉強盜性侵部分，一審判刑10年，因未上訴確定。強盜殺人部分，歷審將他判死，但遭撤銷。