日本天團「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA與「台灣第一名模」林志玲在2019年結婚，榮升「國民姊夫」，夫妻倆婚後長住在日本，除夕宣佈喜獲麟兒的好消息，他11日受知名鐘錶品牌HUBLOT之邀，透過視訊和台灣媒體拜年，被問到剛升格當爸的心聲，AKIRA突然笑開懷，不忘先用中文喊「謝謝大家」，接著表示「當爸爸之後非常幸福，與其說是感動，不如說是感謝志玲」。

AKIRA也提到就像世界上每對夫妻一樣，他們從結婚到生子也面臨了各種問題，但在這樣的狀況下，林志玲一直都沒有放棄，懷抱著希望，終於把自己夢寐以求的幸福入了手，「過去志玲一年365天都不睡覺，不停地在工作，不過婚後她把重心都放在家裡，很珍惜與家人相處的時間，生活方式大大改變，我們很努力一起打造家庭，看到這樣的她，我真的很尊敬也很感謝」，接下來也希望把握住這個幸福，共組更美好的家庭。

AKIRA會煮雞湯給林志玲喝。(圖／本報系資料照)

廚藝相當好的AKIRA，知道愛妻喜歡喝雞湯，「最常做雞湯，希望她身體趕快好，偶爾會煮其他食物」。至於小孩像誰，他也笑說「2個都像」，並透露都會一起協力帶小孩，包尿布、餵奶等。最後他也表示希望外界能多給小孩一點空間，「消息發布在過年期間，謝謝大家給我們很多溫暖的鼓勵，也感謝大家對於小孩與他的未來有這麼多的興趣，盡量能回答我也會回答給各位，但因為教育小孩這件事希望不要給他太多影響，我想要做到保護小孩的責任」。