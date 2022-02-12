南部一名服役中的王姓士兵，三度上網PO文「私密我，約時間約地點，我隨便你玩，讓我有機會成為你的小狼犬」企圖賣淫，還自拍下體勃起的「長槍照」PO網證明工具性能良好，甚至強調只要花1千元「每天給你公狗腰」，但有民眾看了深感噁心不適立刻報警，王姓士兵被依散布猥褻文字、影像罪判拘55天，可易科罰金。

根據判決書記載，王姓士兵於民國109 年9月即1月，連續三次在社群軟體「Twitter 」帳號，以「老王」名義PO文，內容寫著「給我一個機會，現在開放預約，只要匯1000塊給我，匯款完拍收據給我看，私密我，約時間約地 點，我隨便你玩，讓我有機會成為你的小狼犬」、「＃夫妻情侶開放約」、「給我一個機會，上我的車！做你一天的全裸司機如何？呢」、「我可以做你的狗嗎，每天給你公狗腰」等文字。

王男為了證明自己有「長槍」，以手機拍攝自己裸露、勃起之性器官照片5 張上傳到社群軟體上。但有民眾在網頁見到「長槍照」及內容後，深感非常不適，立刻向警方提出檢舉，經調查後循線查獲。

法官審理後認為，王姓士兵將猥褻文字及照片上傳至「Twitter 」個人網頁，而該文字內容，主要是說明瀏覽上開網頁之人，均可以付費與王男從事性行為，該照片內容則是王男裸露、呈勃起狀態之生殖器，此未見有何藝術性、醫學性或教育性之價值存在，明顯僅係作為刺激或滿足性慾之用，此等文字及影像如公開呈現於眾，對一般人而言通常均感不堪或不能忍受而生排拒感，故屬猥褻文字及影像無誤。

法官也認為，王男又以網際網路上傳該猥褻文字及影像至「Twitter 」個人網頁，是將該猥褻文字及影像檔案散發傳布於眾，使登入「Twitter」網站、跟隨王男之特定多數人均可直接觀覽， 屬於「散布」行為。

法官審酌，王男雖然自稱壓力沉重，但客觀上並非無法採用適當方式予以排解，但王男卻不思此道，竟將猥褻文字及影像上傳至「Twitter 」個人網頁以供特定多數人觀覽，此舉不僅無從抒解個人壓力，也對社會善良風俗有所妨害，而王男上傳之網址為其個人「Twitter 」網頁，對社會法益之侵害程度不大，且所上傳張貼之猥褻影像是自己之生殖器，未涉其他第三人之隱私，惡性尚非重大，且王男犯後始終坦承犯行，因此依散布猥褻文字、影像罪判拘55天，可易科罰金。