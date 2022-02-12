國內力拼第3劑接種率，盼於3月初達到5成大關。但美國最新研究指出，接種第3劑後4個月保護力就大幅降低，對此中央流行疫情指揮中心表示，國內開放第3劑接種還不久，沒有這樣的急迫性，未來如真的有需要，採購量也足夠大家使用。

美國疾病防治中心（CDC）11日公布最新研究指出，接種新冠疫苗加強劑4個月後，保護力會大幅下降；美國防疫專家佛奇（Anthony Fauci）也曾表示，未來可能還需要再打第4劑。

指揮中心指揮官陳時中表示，國內第3劑接種主要從今年1月初開始，目前時間還很短，所以並沒有這樣的急迫性，但如果真的有這樣的需要，我們採購的量還足夠大家來使用。

另外，美國原預計2月21日起為6個月以上、5歲以下幼兒接種新冠疫苗，但美國食品藥物管理局（FDA）昨宣布暫緩幼兒輝瑞疫苗審查，預計至少延後2個月。對此陳時中認為，可能是美國的個案還不足，加上年紀比較小，需要更謹慎，至於國內方面「我們並沒有相關進展」。

國內昨（11日）疫苗接種35萬5968人次，其中AZ接種2764人次，莫德納接種27萬3235人次，高端接種1萬3426人次，BNT接種6萬6543人次；目前疫苗人口涵蓋率第1劑82.24％、第2劑75.50％、第3劑接種率28.56％。