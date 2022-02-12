好心被雷親！一名男子在臉書上分享，前年底他騎車行經彰化一處路段時，好心上前攙扶騎車摔倒的一對母子，未料他反被對方提告過失傷害，案件調查歷時1年終於還清白。他也好奇提問網友，究竟該不該向對方提告誣告，掀起網路熱議。

這名男子在臉書社團《爆怨2公社》發文，稱2020年年末他騎機車行經彰化縣員林市一處路段，而一對母子騎機車先超他車，不到10秒的時間，該對母子就追撞前方騎著四輪代步車的阿伯，母子檔則人車倒地，他基於好心，便停車協助該對母子，不僅替其機車熄火，還把壓在母子檔腳上的機車扶起並協助報案。

原PO表示，但他事後竟被該對母子提告過失傷害，此後整整1年的時間，他接受了3次筆錄調查，也前往地檢署接受調查，內心飽受煎熬。所幸，他日前收到中區監理所來函的調查報告，彰化車輛行車事故鑑定委員會判定他完全無肇事責任，且委員一致認同，是該對母子超車後未注意路況追撞電動四輪車，須負起全數肇責。

男網友上網吐露，好心替對方處理車禍，卻換得落魄下場。（翻攝臉書社團《爆怨2公社》）

原PO沉冤得雪之後，便請益網友是否該向對方提告「誣告」。文章曝光後，不少網友紛紛回應，「支持，除非對方道歉。但是你還要繼續跑法院，要有耐心和恆心」、「吿下去！不能讓好心人含冤而對這社會失去熱情」；但也有網友提醒，構成誣告罪的要件相當嚴苛，且打官司需再次面對此案，也需耗費大量金錢與時間，需再三思量。