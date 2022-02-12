為感謝民眾在四大公投時鼎力相助，國民黨台北市議員羅智強展開400公里徒步謝票，今（12）日從新竹市出發走到苗栗頭份，但當抵達香山火車站時，老婆跟小女兒卻突然現身陪走，讓羅智強開心說「小女兒自幼貼心總會有一些很溫暖的想法，這就是幸福吧！」

羅智強的400公里徒步謝票之行從8日一大早出發，每到之處都吸引諸多好友現身一同陪走，展現國民黨的團結面貌。羅智強在臉書表示，今日一行人從新竹市眷村博物館出發前往苗栗頭份的義民廟廣場，結果途經香山車站時，羅智強的妻子與小女兒突然現身給他一個驚喜！

羅智強透露，原來小女兒今早起床後突然對媽媽說「爸爸好辛苦，我想陪他走一段路！」兩人因此突襲現身，羅智強就這樣一路牽著小女兒的手從新竹走到苗栗，這段有小情人陪走的路程也被羅智強認為是「這400公里之路最甜蜜的一段旅程」。

支持者們也在臉書上留言說「太感人了！父女情深」、「好溫馨、好感動，滿滿愛的背影！」「女兒就是貼心的小棉襖」、「最強而有力的支持！讓我們的孩子來教現在的執政者跟政客們何謂品格」、「女兒好暖，讚讚」、「真好，情人節前有小情人陪走！」