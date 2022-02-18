「半島電視台」（Al Jazeera）18日報導，在烏克蘭危機緊張情勢飆升之際，俄羅斯宣布，將於19日舉行「大規模核武演習」，將試射多枚洲際彈道飛彈（ICBM）、巡弋飛彈等，且該國總統普丁（Vladimir Putin）將現身相關演習。

「半島電視台」引述俄羅斯「塔斯社」（TASS）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯軍方將於19日進行「大規模核武演習」，參演部隊來自該國空軍、南部軍區和北部軍區的單位，以及部署於克里米亞半島的黑海艦隊等，將試射多枚具備核彈頭攜帶能力的洲際彈道飛彈和巡弋飛彈等武器。

培斯科夫指出，普丁在演習中的角色「至關重要」，可能於戰情中心親自參與演習項目。培斯科夫也強調，俄羅斯對此次演習「保持透明」，已透過適當管道通知各方，「不應引發任何人的關注」。

然而此演習就緊接在烏克蘭東部的砲擊事件之後，且俄羅斯仍在與該國的邊境部署大量軍隊，一舉一動都將受到外界密切關注。「半島電視台」記者多爾薩（Dorsa）指出，俄羅斯每年都會進行類似演習，雖然過去通常在10月舉行，但並非沒有改變時間的先例，因此該國得以強調此演習「並不代表事態升級」。

烏克蘭東部17日傳出砲火，烏軍與該國東部的親俄部隊互相指控遭遇重砲或迫擊砲射擊，歐洲安全暨合作組織（OSCE）監測人員據稱也確認出現多起砲擊事件。