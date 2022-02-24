俄羅斯總統普丁今（24）日正式在烏克蘭東部發動「特種軍事作戰」，引起全球股市大跌，俄烏情勢也成全球關注焦點。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，美國總統拜登過去說的在北京冬奧結束後，「普丁密令」原來是真的。且這場戰爭可分為四個階段，現在已經朝向第四階段邁進。

黃暐瀚《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，在俄羅斯軍事行動前，有多人和專家討論，俄羅斯不會打烏克蘭，甚至判斷100%不會打，但是現在回頭來看，美方過去多次警告，甚至傳言都是真的，而且還警告開戰48小時內會打完，現在來看是有可能會發生的。

黃暐瀚指出，推特上面有很多疑似俄烏戰事的影片，但有些影片必須再度確認真偽。如果制空權被俄羅斯拿下來了。也代表之前拜登總統數周前曾說烏克蘭邊境的10多萬俄軍已接到「普丁密令」，「普丁密令」原來也是真的。

黃暐瀚解釋，俄羅斯攻打烏克蘭可分為四個階段，第一階段，普丁先屯兵15-20萬，重兵集結烏克蘭北部和東部和南部，三面包夾烏克蘭，並在展開軍事行動後，先用飛彈直接攻擊烏克蘭境內，今天烏克蘭首府基輔就被炸了。第二階段，就是派出戰鬥機和轟炸機，轟炸軍事據點。第三階段就是地面部隊、裝甲部隊挺進烏克蘭。第四階段，則是在48小時內包圍基輔並將其拿下，結束這場戰爭。黃暐瀚強調，如果普丁密令是真的，那現在戰爭已經推進到第三階段，即將朝第四階段邁進，有可能很快就可以看到地面部隊出現在基輔了。