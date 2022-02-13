許多專家認為 瑞典「獅鷲（Gripen）」E戰機可能成為印度戰機搶單大戰中的黑馬

印度空軍正快馬加鞭，尋找下一代多用途戰機。就在多國較勁，爭奪印度114架戰機的大單之際，儘管各方往往看好法製「飆風（Rafale ）」戰機，但許多專家卻認為，瑞典紳寶集團（Saab AB）的「獅鷲（Gripen）」可能成為黑馬。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）12日報導，近年來，印度為了將空軍現代化，一直在尋找4.5代戰機。按照計畫，新戰機將取代老舊的米格（MiG）-21，「幻象（Mirage）」-2000和「美洲豹（Jaguar）」攻擊機。

在F/A-18、「飆風」、「米格（MiG）」-35、「蘇愷Sukhoi」-35，「颱風（Typhoon）」和「獅鷲」的搶單大戰中，目前最被看好的，就是「飆風」，而能和它抗衡的，則是價格最低廉的「獅鷲」。

2021年6月，瑞典國防部長胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）向新德里強調，相關軍售案獲得斯德哥爾摩100%支持。而「獅鷲」是單引擎戰機，向來以性能著稱，新研製的「獅鷲」E雖然較大，有較多掛架和較大的攜油量，但GE F414引擎也比原有的F404更夠力。

在現今的環境下，電子戰已逐漸成為主流，世界各地空軍為了搶佔空優，都致力設法掌握相關戰力。而紳寶說，每架「獅鷲」上都天衣無縫地整合了電子戰套件，讓駕駛能不靠專用電戰機，就能獨立執行任務。

此外，「獅鷲」E戰機率先將主動電子掃描陣列（AESA）雷達安裝在旋轉盤，或是重新定位器（repositioner）上。而這擴大了偵測範圍，讓飛行員能不實際瞄準，就能打擊目標，同時也降低了敵方向它發射飛彈的可能性。

由於紳寶認為，隨著軟硬體技術進步，隱形戰機最終還是難逃雷達法眼，因此並未在設計中納入任何隱形特性。而印度幅員遼闊，經常面對安全威脅，需要密集監視與防禦，無疑需要能在機庫中耗費較少時間的戰機。至於在這方面，由於「獅鷲」不需要複雜的設備就能運作，因此具有優勢。

或許更重要的，就是「飆風」為較大的雙引擎戰機，價格也較高，而單引擎「獅鷲」戰機則要便宜得多。