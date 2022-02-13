櫻花開放，武陵農場的櫻花季也登場了，不過有網友投訴，第一次搭國光客運賞櫻專車，不料司機不但走錯4次路，甚至要在山路中驚險迴轉，而且倒車時疑似沒抓好距離，讓後座乘客驚呼：「後面沒路了！」不僅讓她嚇傻，幾乎所有乘客都超級崩潰。

這名女網友在《爆料公社》表示，和男友第一次搭國光客運賞櫻專車，結果狀況不斷，包括司機共走錯路4次，上山時擦到底盤3次，該名司機說沒去過武陵農場，根本不知道路，一路上都是跟著其他國光櫻花專車，而且跟車還走錯路，讓後方司機長鳴喇叭提醒，疑似沒有受過行前教育訓練。

網友PO出國光客運賞櫻專車的車票。(圖/截自臉書爆料公社)

原PO指出，在第一個休息站時，該名司機還請教其他司機設備怎麼操作，因此有另一位司機上車指導，第一次走錯路是在南港剛上交流道時，於是車子進到地磅站，請警察讓他們迴轉；返程時開了快半小時，司機才發現走錯路，竟然要在山路中迴轉，就在倒車時疑似沒抓好距離，讓後座乘客一度大喊：「不要再退了，後面沒路了！」

原PO說，由於一路上狀況不斷，竟然花了5個小時才從台北抵達武陵農場，返程途中在宜蘭更換司機，並有一位自稱代表總公司的先生上車致歉，並承諾該司機在執勤下趟旅程前，會先經過3日的教育訓練。

原PO質疑，難道這名國光賞櫻專車的司機沒有受訓過，就載著40條命上路嗎？直指以上的種種，導致她實在不想再搭乘國光，沒想到到站時，國光客運公司給的補償竟然是國光乘車抵用券200元。

貼文一出讓眾人傻眼，網友紛紛回應「該不會走到拉拉山了吧」、「賞櫻專車辦那麼多年了，而且台7甲就這麼一條，走錯是有點扯」，還有人笑說「讓你座久一點，多賞一點美景」。