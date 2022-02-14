今天是西洋情人節，各地充滿浪漫氣氛，一名外送員分享，接到一張980元的現金單，訂餐的女客人取餐時，突然問他「單身嗎？」，外送員回答單身後，女客人竟拉他的袖子擺動，嬌羞說自己也單身，邀外送員晚上一起過情人節。豈料外送員竟回「你是不是不想付錢？」，讓網友爆笑說：「憑實力單身！」。

一名外送員在臉書社團《●【爆廢公社】●》發文，表示接到1單980元的現金單，送到客戶的公司入口，女客人現身後，他向對方說「需跟你收取980元現金」，女客人楞了一下突然問「你單身嘛？」，原PO回「單身啊，怎麼了？」。

女客人竟伸手拉著原PO外套袖子擺動說：「好巧喔，我也單身，那你晚上要不要等我下班？我們一起過情人節？」，原以為將展開粉紅泡泡的故事情節，不過原PO卻回：「你是不是不想付錢？」，於是女客人塞給他1000元說「不用找了」，甩頭就走。原PO還搞笑稱：「我得到一個結論，果然有節日的時候大家都比較大方會給小費。祝大家情人節快樂」。

不少網友回：「憑實力單身」、「今晚想當外送員了」、「那女生肯定不是你的菜你才會這麼不客氣！！」；但更多網友認為這是幻想文，吐槽「早點睡吧，夢裏什麼都有」、「繼續睡 會有第二集第三集下去」、「你乾脆說有個穿睡衣的阿姨勾引你」。