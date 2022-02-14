情人節送對方什麼禮物常讓人花費心思去想，送花、項鍊、手鍊是常見送禮選項。然而網路上有則貼文寫著「燃燒生命在送的情人節禮物」，貼文的圖片內容是喪禮在用的一對「靈獅」，基座寫著送給「陳XX小姐情人節快樂」。貼文一出引起網友罵聲連連，表示這個玩笑也開過頭了吧！

一名網友在「爆廢公社」PO文並附上3張圖片，表示這是燃燒生命在送的情人節禮物。原PO表示送禮者在情人節這天送給老婆喪禮在用的「靈獅」，2隻靈獅上掛著孝獅護主4字，長方櫃的基座寫著「陳XX小姐情人節快樂」，原PO並開玩笑的詢問送禮者的器官是否都健全。

此文一PO出引起大批網友討論，稱這情人節禮物玩笑也開太大了吧，「傻眼」、「有夠觸衰」、「真的是用生命送的禮物」、「看到那個“奠”，有夠觸霉頭，開玩笑也要有限度」、「年輕人思維就是不一樣」、「這是在詛咒人家去死吧~」、「這個就過頭了，花圈花牌就算了，這個真的不妥」。不過另外有網友留言表示，這是送禮者夫妻在做生命禮儀，夫妻間的幽默，也覺得這樣很浪漫。

原PO隨後也更新貼文解釋，送禮者夫妻倆在禮儀公司上班，這是他們夫妻間的浪漫與情趣。貼文最後除了祝網友們情人節快樂外，也說如果怕自己的情人節禮物送的太爛，可以把這張貼文傳給另一半看。

一名男子情人節送給老婆2隻喪禮在用的「靈獅」，引發網友激烈討論。（翻攝自爆廢公社）

一名男子情人節送給老婆2隻喪禮在用的「靈獅」，引發網友激烈討論。（翻攝自爆廢公社）