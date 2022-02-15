Pure Storage（NYSE：PSTG）今（15）日宣布與Amazon Web Services（AWS）策略結盟，共同為Pure的Portworx產品開發解決方案與訓練計畫，以協助企業將Kubernetes工作負載移轉至營運環境。

Portworx by Pure Storage能帶給客戶一套全方位整合的解決方案，為開發人員所建構的Kubernetes應用程式提供永久性儲存、資料保護、災難復原、資料安全、跨區域與混合式資料移轉，以及自動化容量管理。

這次與AWS擴大結盟，Portworx也順勢發表了AWS平台Portworx Backup as-a-Service（BaaS）早鳥方案。Portworx BaaS導入一種現代化資料保護控制層來加速實現資料與應用程式的復原目標，讓應用程式的擁有者能夠輕鬆快速保護Kubernetes應用程式。Portworx BaaS是未來將提供給客戶的眾多即服務（as-a-Service）產品之一。

這項為期三年的策略性結盟，是Pure Storage和AWS進一步拓展合作關係的最新發展，將為雙方共同客戶打造一套全方位的Kubernetes平台，更簡便的將應用程式移轉至營運環境。