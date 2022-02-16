三立媒體集團董事長林崑海（海董）14日病逝，由於他的政治傾向鮮明，加上握有新聞政論節目話語權，未來三立電視台的走向如何？經營權是否有所異動？業內人士認為，在經營權分配及人事布局上，勢必掀起一波角力戰的巨浪。

未來的三立有兩個面向值得觀察，其一，林崑海偏綠色彩鮮明，三立一向被歸類為綠媒，林崑海過世後，在對政治一向沒興趣的張榮華主導下，三立新聞台及台內政論節目的立場與風格究竟會起什麼微妙變化受關注。畢竟張榮華過去汲汲於大陸市場、拓展「西進之路」，但隨著兩岸情勢轉變，近年已不考慮對岸市場，加上大賺「本土財」，未來的路怎麼走將是主要關鍵，也考驗張榮華的智慧。

其次，三立電視台過去在張榮華及太太蘇麗媚打拚下，打出偶像劇王國名號，時任執行副總的蘇麗媚更是一心想把偶像劇賣到大陸，欲淡化綠營色彩，但林崑海堅守本土立場。外傳，就因為兩派角力嚴重，當時才造成董派的業務部高層、和林崑海關係密切無法切割的陳斯維「被離職」。

此事踩到林崑海地雷，引發兩家糾紛，終致蘇麗媚黯然離開三立自組公司。陳斯維是否有可能重回三立「分享」主要權力，甚至翻身改掌大權是外界矚目焦點。

林崑海與年代電視董事長練台生私交甚篤，陳斯維後來到年代擔任練台生的特助，對於是否重回三立？陳斯維低調表示：「大家還在愁雲慘霧中，現在談這件事不適合。」此外，林崑海生前以法人身分握有民視部分股權，民視高層表示，「海董是民視有分量的股東，我們一定會前往致意」。

林崑海在高雄出生、長大，曾開計程車司機謀生，後轉換跑道與妻弟張榮華合資頂下一間錄影帶出租店；1983年，他與妻子張秀及張榮華合資成立三立影視，公司取名「三立」影視，專門供應自製及代理發行之錄影帶給各地錄影帶出租店，1985年推出錄影秀《豬哥亮歌廳秀》，讓豬哥亮紅透半邊天，也奠定三立影視事業根基。