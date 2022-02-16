隨著直播平台的興起，越來越多名人、網紅甚至廠商會自己開設直播節目帶貨，不過有些直播一個不小心可能就變成「限制級節目」。日前廣東一處整形醫院為了展示隆乳之後的驚人效果，竟直接在直播時將女模特兒的衣服脫掉，讓所有人全傻眼。

根據大陸媒體《網易新聞》的報導，位於廣東肇慶市的某間醫療整形公司「艾美」，曾在1月份時開啟直播向觀眾見證隆乳之後帶來的驚人效果，而當時只見主持人身旁站了一位外表甜美的女模特兒，當她講解到一半時雙手便放上女模特兒的胸部上不停地晃動，女模特兒則是直接脫下襯衫秀出飽滿的上圍曲線，甚至直接拉下內衣露出半邊乳房，並僅用手遮點，讓現場民眾熱血沸騰。

接著，他們為了讓民眾看出更顯著的效果，女模特兒除了直接脫掉內衣，只用手遮點露出完整的乳房外，鏡頭還刻意拉到特別的近，讓主持人看到後忍不住大喊「女人看了都會流口水，男人更是把持不住」，瞬間吸引超過13萬名網友觀看，網友更是不停轉發。

而這樣的直播方式雖然成功製造起話題，醫美公司也因此打響名號，但部分民眾卻認為這是在「物化女性」、「根本18禁」，即使一邊觀看還一邊檢舉，而最近消息也指出，大陸當局認定這場直播涉嫌傳播淫穢色情訊息，違反了《治安管理處罰法》第44條規定，猥褻他人或者在公共場所故意裸露身體，因此將相關人士依法送辦。

大陸醫美公司直播時，女模特兒竟直接脫衣展示胸部。（圖／網易）