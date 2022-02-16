南韓男團防彈少年團（BTS）出道時，便以輕快的洗腦旋律與精湛的舞台實力受到大批粉絲的支持，加上他們積極前往海外發展，在全世界擁有極大的影響力。而一名來自英國的網紅奧利倫敦（Oli London），便因熱愛防彈少年團而整形，近日甚至接受「下體縮小手術」讓所有人相當傻眼。

根據外國媒體的綜合報導，奧利過去曾在2013年時短暫居住在韓國，無意間看到防彈少年團的演出片段，而被其中一名成員JIMIN（朴智旻）所吸引，之後就陷入瘋狂地拿著他的照片尋求整形醫師替他動刀，在8年內他砸下25萬美金（約新台幣697萬元），做了近20次的整形手術，讓自己的外型更接近JIMIN。奧利還將變化的過程拍成影片，並公布在自己經營的YouTube頻道及社群媒體上，引起網友熱烈討論。

不過，即使如此奧利仍覺得自己不夠像韓國人，原因出在於他的生殖器過大，而南韓男性的陰莖平均尺寸大約是8.89公分，因此他日前決定前往泰國，再度砸下6000~8000元美金（約16萬到22萬台幣）進行「下體縮小手術」，讓自己的尺寸能完全符合韓國男性的陰莖平均值，成為百分百的韓國人。

而奧利極端的行為也在網路上開始發酵，不少人都認為他太過激進、瘋狂，即使真的縮小手術也不可能變成韓國人，引起大批網友留言批評。對此，奧利希望大家能尊重他並適可而止，畢竟他有身體的自主權也沒傷害任何人，沒必要因此遭到無謂的攻擊。