藝人小S徐熙娣代言的「胖達人手感烘焙」，標榜純天然卻使用人工香精，消基會代消費者提起團體訴訟，向胖達人所屬「生技達人」公司、前後任董事長莊鴻銘、徐洵平及小S請求連帶賠償，二審判賠342萬多元，小S與一審判決結果一樣仍免負賠償責任。

消基會提告指出，胖達人標榜麵包「使用天然酵母、天然萃取香料、天然素材、絕無人工香精」，價格高昂，2013年被揭發使用人工香精，第一時間否認，直到台北市政府衛生局調查戳破謊言，胖達人才出面道歉，但退費、補償方案沒有誠意。

因小S在華人世界有高知名度，屢次在公開場合、電視媒體或胖達人開幕造勢活動中站台，推薦麵包全天然、無添加人工香料，屬於《公平交易法》第21條第4項的「廣告薦證者」，同時是股東許雅鈞的妻子，深受消費者信賴，應負連帶賠償責任。

台北地方法院一審認定，莊鴻銘最初獨自經營胖達人，應自負32名消費者賠償，「生技達人」於2012年4月26日成立後莊任董事長期間，莊及公司應連帶賠償790名消費者474萬元，徐洵平2013年8月19日接任董事長後，徐及公司應連帶賠償75名消費者45萬元。

一審認為，小S雖有出席開幕活動，並對麵包表示意見，但「生技達人」未將她的言論用為廣告傳播，消基會也沒有證明小S當天的意見，有對開幕活動現場以外的民眾產生「薦證」效果，故認為小S不必負連帶賠償責任，上訴後，台灣高等法院仍判她免連帶賠償。

至於生技達人公司與莊鴻銘、徐洵平部分，高院重新計算金額後，改判各自或連帶賠償342萬多元可上訴。