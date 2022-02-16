網紅「四叉貓」劉宇去年8月打完第一劑高端，至今已打完三劑高端，且抽血檢驗六次，從他分享的數據中可見，第二劑打完14天後抗體為4610.2 AU/mL，但打完106天後卻降至1120.1 AU/mL，而他在1月27日接種了第三劑高端，打完15天去抽血驗抗體，發現抗體竟然狂飆到8923.2 AU/mL，引起網友熱議。不過，他也喊話說，第四劑可能不會繼續打高端了，想換個廠牌打。

四叉貓昨在臉書發文分享，他打完第三劑高端疫苗又跑去檢驗抗體，而這次抽血是打高端疫苗以來的第六次抽血，不過這應該會是最後一次了，因為他第四劑想要換個廠牌打看看。而抽血檢驗的數據很符合資料，第三劑的抗體會再衝高一波，目前來到8923.2 AU/mL新高峰，讓他忍不住驚呼說「我是不是可以隨便亂跑了？」

四叉貓第三劑抗體檢驗結果。（圖／翻攝劉宇臉書）

四叉貓也羅列出每次抽血檢驗的數據，只見他在8月23日接種第一劑高端，9月7日（施打15天後）去檢驗抗體，發現只有35.4 AU/mL，9月27日（打完35天後）再度檢驗，結果抗體飆升到907.5 AU/mL；9月30日打第二劑高端，10月14日檢驗結果為4610.2 AU/mL，10月29日（打完29天）檢驗結果則是3498.6 AU/mL，比起接種完14天驗出的數據略微下降。

四叉貓也說，第二劑打完106天後，體內抗體數據掉到1120.1 AU/mL；因此在1月27日預約打第三劑高端，並在2月11日（接種完15天）去檢驗抗體，結果發現抗體飆到8923.2 AU/mL。

貼文引起網友討論，「根本媲美賽亞人了」、「你竟然比我高，你變成超級賽亞貓了！我28天去驗的！才2千多」、「好好奇你第四劑要打什麼」、「「這麼屌喔，我打完都沒什麼感覺，原來我都快到超級賽亞人了」。