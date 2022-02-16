據台灣展翅協會統計，去年web547（檢舉熱線）全年接獲民眾檢舉網路不當或違法內容達4450件，其中涉及兒少性剝削達1148件、平均1天就有約3件兒少性剝削檢舉，展翅協會呼籲不僅應修兒少性剝削防制條例提高散布、販賣的刑責，也要把持有兒少性剝削照片增加刑法才能扼止。

據統計指出，去年WEB547共接獲4450件，其中多數是成人色情、但涉及兒少性剝削也有1148件，台灣展翅協會兒少網安處處長陳時英說，除了兒少性剝影像外，民眾也經常忽略部分動漫甚至描述對嬰幼兒性侵害內容，「這已不僅止於猥褻物品」、也有部分的兒少情色影像是經過打扮。

統計顯示，遭檢舉的網址中以在美國註冊最多，香港及中國也有不少，台灣也有30件，陳時英說，檢舉的網站有86％為正體中文，顯示這是以華人為目標的色情影像，更發現部分表明台灣特定學校名稱、個資等。

陳時英說，也發現兒少性剝削中以免費空間、P2P、雲端等管道流竄在網路，如果是在國際知名平台可以撤下，但仍有部分的小型平台連申訴管道沒有。

陳時英提醒，去年也發現網路誘拐增加包括透過公開聊天室指名要找國中小學生、瞭解生理發育狀況為由等，並以男童為主；至於女童則以私訊為主，並用如假借經紀人尋找練習生，藉機誘騙拍攝私密影像；也發現部分影像來自於孩子在公園蹲下露出的底褲並加上意淫文字等。

而WEB885（諮詢熱線）去年共有189件，並以性勒索最嚴重，也發現不只兒少遭性勒索，也有不乏50歲以上的熟女遭性勒索，因此展翅協會今年也祭出「成人未經同意散佈性私密影像／性勒索被害人服務計畫」，透過專業社工團隊提供被害人陪同報案、陪同偵（詢）訊、會談輔導、法律諮詢等相關服務，協助被害人在經歷私密影像遭散佈或性勒索事件後能獲得協助與平復，且儘快度過事件所衍生各式影響。

立委王婉諭則說，許多加害人透過兒少私密影像獲得相當利益，甚至對受害人性勒索，但目前兒少性剝條例罰責輕微，尢其針對持有者僅有行政罰鍰，但無論拍攝、散布或持有皆應要有刑責；針對成人性私密影像，則會提出專法處理成人，她呼籲，「不要再要求上車、散布出去而是要下架」。