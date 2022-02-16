新冠肺炎疫情引發關注，而同樣有高度傳染性的肺結核卻受到忽略。烏日林新醫院近來接獲一起病例，32歲女作業員咳嗽長達3個月，日前到醫院檢查發現其右下肺葉有浸潤情況，經化驗痰液才知她罹患罕見的開放性肺結核，院方緊急通報疾管署。

烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文指出，新冠肺炎的傳播方式與肺結核相當類似，兩者都是透過飛沫、空氣傳染，且平均1名肺結核患者約可將病毒傳染給10個健康人，其傳染性不低於近來引發恐慌的新冠肺炎大魔王Omicron，卻因其未受注意及症狀不一，往往容易被忽略。

許人文說，最近在門診中就現1名32歲女作業員，她去年底出現咳嗽症狀，原本以為只是一般感冒，也沒多注意，但3個月都未改善，到醫院接受胸部X光檢查，竟發現右下肺葉有一小片扁平塌陷及浸潤情況，經化驗痰液發現有密密麻麻的肺結核菌，是罕見的「右下肺葉」開放性肺結核患者。

許人文表示，下肺葉肺結核患者多為40歲以下年輕女性，因多數肺結核患者的X光病灶出現在上肺葉，下肺葉情況少，因此常被忽略；且因感染肺結核者剛開始症狀不明顯，且部分患者只是潛伏性感染，部份則可能有咳嗽、發燒及胸痛情況，容易出現隱形傳播鏈。

許人文強調，肺結核因有非立即性傳染、不易診斷的特性，通常必須先排除肺炎、肺膿瘍或肺癌等病症，才能進一步確認；女作業員經使用抗結核藥物治療，目前咳嗽症狀大幅改善且傳染性降低，預計約治療6至9個月即可痊癒。