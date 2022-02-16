因應國內雞蛋產量不足造成的缺蛋，農委會防檢局今(16)日表示，參酌世界動物衛生組織陸生動物法典規範、日本高病原性家禽流行性感冒疫情的管制作為等進行評估，同意3月31日前自日本非禽流感流行區域專案輸入雞蛋，填補國內用蛋需求。

防檢局表示，由於國內用蛋需求出現缺口，已針對日本禽流感及其疫情通報透明度等資訊緊急進行風險評估，專案同意至3月31日自日本未發生禽流感區域輸入經檢疫合格之雞蛋，以兼顧防疫檢疫安全及國內需求。

防檢局指出，評估自日本未發生禽流感的都道府縣輸入經日本獸醫官把關的雞蛋，且輸入時再經防檢局於邊境逐批檢疫以確認符合規定，雙重把關下引入禽流感的風險極低，因此依據「動物傳染病防治條例」及「動物及動物產品輸入檢疫條件」規定，專案同意日本雞蛋至111年3月31日前有條件可輸入我國。

防檢局表強調，蛋品輸入時，除了符合動物檢疫規定外，也須符合食藥署相關食品輸入規定，包括日本輸入食品輻射管制措施等。