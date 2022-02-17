誰都不喜歡臉上長出皺紋，想盡辦法想要化妝掩飾或是動用醫美技巧遮蓋。但皮膚科醫師指出，皺紋雖然不討喜，卻可能是身體發出的求救訊號，尤其臉上四種特殊線條，恐怕都是心血管硬化、缺氧、養分不足的重要徵兆。

●抬頭紋堪比沙皮狗要當心：更高機率死於心血管疾病

雅偲皮膚科診所院長陳昱璁醫師指出，皮膚的血液供應，來自於真皮層小動脈的穿透支。當心臟血管有問題時，這些小動脈的穿透支就會受到影響，使皮膚血液供應不足，造成部分皮膚組織壞死、萎縮，就形成皺褶、紋路，因此可以做為已有心血管疾病的皮膚表徵。

陳昱璁醫師特別強調，根據歐洲心臟病學會（European Society of Cardiology）發表的論文指出：抬頭紋越多、越深的人，有更高的機率死於心血管疾病的人，原因就是和血管的動脈粥狀硬化有關。

(資料來源/《醫美雅痞陳昱璁皮膚科醫師》 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●耳垂若有冠心溝 醫：要當成心血管危險因子

由於臉部也會因為皮膚保養狀態、生活作息、老化等因素影響，使得皺紋產生原因複雜多元，不是有皺紋就一定是心血管異狀。相較之下，耳朵上的冠心溝就更為容易識別。心臟專科醫師指出，臨床上觀察耳朵上是否出現由外往內、由下往上的冠心溝，也會與病人主訴的不舒服情況合併作為判病依據。

高雄義大醫院心臟內科主任王朝平醫師解釋，由於耳垂位於臉旁容易觀察的地方，因此只要注意就可以看到是否出現冠心溝。此外他還會觀察門診病患是否有一講話就上氣不接下氣，或著講著講著就冒出冷汗、手腳膚色偏黑偏暗、觸摸時感覺冰涼，都會懷疑可能就有全身性血管疾病。

陳昱璁醫師也提醒，若常感覺心悸、胸部悶痛、噁心想吐、喘不過氣；以及左肩膀、頸部、上背部或下巴及左側手臂疼痛的輻射性疼痛，都是心血管疾病特徵。如有異狀可盡早就醫，降低重症急性發作的風險。