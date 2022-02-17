根據3名熟悉協商的消息人士，五角大廈尋求現代化軍事之際，美國總統拜登預料會向國會要求下一財政年度逾7700億美元國防預算，超過前總統川普任內創紀錄的預算要求。

消息人士表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與白宮管理及預算局（Office of Management and Budget, OMB）就預算的協商，圍繞在10月1日起的2023財政年度逾7700億美元的預算上。政府內部仍在商議，接下來幾個月定案前，數字可能還會變動。

兩名消息人士表示，約有7730億美元會撥給國防部，加上其他需求，總額可能超過8000億美元。

這筆預算包括五角大廈人事費、洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp）製造的戰車與F-35匿蹤戰機、能源部核武計畫及其他部會國防相關活動開銷等等。

根據上述不具名消息人士，白宮上週回應五角大廈提議的預算要求，金額和奧斯汀提出的差不多。

這筆預算優先使用的部分包括建造艦艇，以及發展太空能力、飛彈警告、現代化「核三位一體」彈道飛彈潛艦與轟炸機和陸基飛彈等。

洛克希德馬丁、諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman Corp）與通用動力（General Dynamics Corp.）等美國國防承包商將因此預算案獲益。

另一名消息人士表示，在五角大廈持續投資研發武器，以因應未來可能與中國與俄羅斯一戰之際，致力核子現代化被視為「必要開銷」。

川普執政最後一年尋求的國防預算為7529億美元，之後國會增加250億美元，2022財政年度國防預算最後來到7780億美元。