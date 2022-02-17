資深主持人巴戈因胰臟癌昨(16日)病逝台北，享壽67歲，各界都相當不捨，紛紛發文悼念。其中台灣民意基金會董事長游盈隆今(17日)透露，多年前在台北市一家很出名的麻辣火鍋店，巧遇巴戈，兩人一起吃麻辣、小喝兩杯，雖初見面但宛如多年不見老友。

在演藝圈縱橫60年的巴戈，在8歲那一年當上童星、32歲奪下金鐘獎，去年9月診斷胰臟癌後，持續積極接受相關治療，這個月15日住進台北長庚醫院後，昨發出病危通知並於當晚20時病逝於醫院，享壽68歲。

游盈隆指出，消息傳來，自己感到非常震驚、錯愕和不捨，和巴戈是多年前在台北市一家很出名的麻辣火鍋店巧遇，一起吃麻辣，小喝兩杯，雖初見面，但宛如多年不見老友。他說，巴戈是台灣演藝界形象良好藝人的代表，個性陽光、開朗、正直，有他在的地方總是笑聲不斷。

游盈隆提到，感謝巴戈在戒嚴高壓的年代，為苦悶的台灣帶來許多歡樂的氣息，67歲的人生活得精彩，但無論如何，太短暫了，請安息。