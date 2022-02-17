距離年底台北市長選舉剩下不到一年，雖然民進黨人選未定，但國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊、以及目前呼聲最高的衛福部部長陳時中參選台北市長的戰局幾已無可避免，不過資深媒體評論員黃暐瀚指出，一旦前交通部長林佳龍投入台北市長選舉，就會出現由三腳督轉變為四腳督的4人混戰。

民進黨台北市長人選將派誰出馬備受矚目，原本三腳督的人選很清楚，就是蔣萬安、黃珊珊、陳時中，不過最近突然加進了林佳龍這隻天外飛龍。

黃暐瀚提醒，林佳龍人生的精華求學階段都在台北市，對台北市城市建設有想法有願景。加上林佳龍之前提出參選台北市長的人才，需要具有國際城市所具備經歷及格局，能夠提出城市遠景、宏觀規劃及執行力的5大條件，並語帶玄機的提到「會一起參與這個過程」，林佳龍加入選戰的態勢呼之欲出。

至於陳時中、林佳龍誰會出線？黃暐瀚預測，民進黨目前在台北市分為4股力量，林佳龍有正國會的1股力量支持；陳時中則有英系、新潮流、綠色友誼連線3股力量力挺的意味。

而從過去國民黨在台北市長的選舉結果來看，台北市民進黨的基本盤早就已經達4成，在這種狀況之下，只要黃珊珊夠強，就會和蔣萬安互傷，這時不管是林佳龍還是陳時中出線後，都有可能會當選台北市長，所以最後到底誰會出線一起拭目以待。

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