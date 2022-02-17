泰籍網紅Alizabeth娘娘與新一代男神禾浩辰、蔡凡熙相見歡。（量子娛樂提供）

日前泰籍網紅Alizabeth娘娘，邀請到新一代男神禾浩辰、蔡凡熙到頻道中展現廚藝，並宣傳主演的新影集「我家浴缸的二三事」。娘娘提到自己是很資深跟很專業的腐女，看到兩個帥哥就很有想像畫面，甚至還開玩笑的要他們先「喇舌」，娘娘更透過遊戲，讓禾浩辰與蔡凡熙兩人超近距離接觸，基情滿滿，令娘娘嗨翻，影片一出觀眾笑回：「根本沒人在管要做什麼料理」

娘娘詢問蔡凡熙對禾浩辰在影集中露身材的看法，沒想到卻反被禾浩辰爆料「下半身還不錯」，令娘娘眼睛為之一亮，要求「眼見為憑」，除此之外，娘娘要求蔡凡熙，在禾浩辰做菜途中做「身體檢查」，蔡卻反過來慫恿娘娘親自檢查禾的胸肌，令娘娘嬌羞尖叫，卻把觸碰過禾浩辰胸肌的手湊到鼻子狂聞，逗趣行徑笑翻兩人。

娘娘向禾浩辰問到，遇到喜歡的人會怎麼追求，禾浩辰表示自己是「默默付出」的類型，不會靠對方太近，「我覺得人跟人的肢體要有一點距離的，這是種尊重」，娘娘則笑回，「誰要尊重，我的身體隨便讓你碰。」蔡凡熙則說他比較喜歡「大方的人」，不喜歡一件事要問很多次。影片中兩人也分享拍戲的趣事，某場戲禾浩辰跨坐在蔡凡熙身上，下半身接觸的奇妙觸感，也讓蔡凡熙因此笑場。