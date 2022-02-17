林美秀力挺導演尪張熙明。（羚邦集團提供）

林美秀客串演出護理師。（羚邦集團提供）

禾浩辰、蔡凡熙劇中親密吃火鍋。（羚邦集團提供）

最養眼的療「浴」喜劇《我家浴缸的二三事》由禾浩辰、蔡凡熙主演，熱度持續延燒，榮登LineTV及蟬聯myVideo戲劇排行榜第一名，觀眾討論熱烈：「原本以為是喜劇，沒想到有洋蔥」、「禾浩辰是繼鍾麗緹之後最驚艷的美人魚」。除了禾浩辰與蔡凡熙雙帥互動搶眼，重量級客串嘉賓也讓觀眾驚喜，原來是林美秀力挺首次擔任導演的老公張熙明，特別客串洪至賢（飾演大砲）的母親，演繹關係不合的母子親情。

林美秀分享雖只有客串幾場戲，有特別詢問導演角色的個性，她說：「沒想到他回『隨便，都可以』，給我很大的信任讓我自由發揮。」首次與林美秀對戲的蔡凡熙表示很像經常在電視裡看見的姊姊，真實出現在眼前，本人非常親切。

洪至賢（飾演林美秀兒子大砲）則是非常緊張，因為在劇情裡，他與林美秀的關係非常不好，時常拒絕林美秀的關心，還朝她丟東西，洪至賢透露有次不小心真的砸到，嚇得台詞差點都忘記了，林美秀則貼心安慰他：「放膽來沒關係，但是要丟對地方，畢竟姊姊是靠臉吃飯的。」

劇中蔡凡熙與阿Q被混混同學洪至賢欺負，卻被老師交代要去醫院探望他，一抵達醫院卻發現洪至賢正在廁所「幹大事」，要蔡凡熙與阿Q幫忙擦屁股，蔡凡熙幻想了非常多擦屁畫面，才發現原來是要幫他拿衛生紙。拍攝現場蔡凡熙透露為求反應真實，希望擦洪至賢屁股是真的摳，未料當蔡凡熙往內摳時，洪至賢卻瘋狂笑場，對蔡凡熙求饒，「不要摳了，我可以自己演」。

劇中禾浩辰因使用人魚能力拯救了車禍事故昏迷的蔡凡熙，而意外獲得了能聽到蔡凡熙心聲的讀心術，且僅對蔡凡熙一人適用，讓禾浩辰忍不住大罵總愛在心裡抱怨現狀的蔡凡熙，平常聽到他的聲音已經很煩了，還要聽到他心裡面的垃圾，逼迫他有話直說。在戲裡能聽到對方心聲，戲外劇組安排中兩人玩起無聲吶喊，考驗兩人的讀心程度，兩人玩興大起，頻頻高分貝吶喊題目，卻總讓對方露出滿臉黑人問號，笑翻眾人。