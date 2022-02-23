禾浩辰（右）戲裡霸佔蔡凡熙家的浴缸。（羚邦集團提供）

劇組特別為禾浩辰與蔡凡熙打造超大浴缸。（羚邦集團提供）

禾浩辰（左）與蔡凡熙浴缸對手戲超多。（羚邦集團提供）

由禾浩辰、蔡凡熙主演的養眼療「浴」喜劇《我家浴缸的二三事》，受觀眾喜愛，劇中雙帥會一起泡澡邊吃東西，其中一場禾浩辰邊泡澡邊把香蕉丟掉的戲，直接正中蔡凡熙臉上讓他驚醒，蔡凡熙笑說：「禾浩辰的香蕉很硬，因為他沒有剝皮，超硬被打到很痛！」雙關語讓現場工作人員聽了狂笑。

《我家浴缸的二三事》有非常多泡澡戲，有超過五成的戲都在浴缸發生，因此拍攝時禾浩辰與蔡凡熙大多直接穿著浴袍或圍浴巾加上肉色內褲，方便穿脫隨時下水，戲裡兩人在浴缸泡澡，肉體相互糾纏，還大聊下半身「腫腫的」話題，讓兩人頻頻笑場，戲稱彼此的低胸看起來很性感，還對前來探班的知名製作人柴智屏笑說：「感覺我們很像男優。」令她哭笑不得。

因有眾多澡堂裸露戲，兩人在拍攝現場經常穿著肉色內褲，被問過去認識多年是否曾看過彼此的裸體？蔡凡熙表示只有看過禾浩辰的屁股，還爆料他很愛露屁股，很多人都看過，對此禾浩辰急忙否認，稱露屁股都是因為工作的需求，不然應該沒有人很愛露屁股，請大家不要誤會他有裸露癖，也透露此次《我家浴缸的二三事》不止一場下半身袒裎相見，禾浩辰說：「第一場戲就是人魚剛登陸，從水裡面的世界剛剛踏上人類的世界，所以一絲不掛是很合理的。」而拍攝的那天正好遇上寒流，讓只穿肉色內褲的禾浩辰直呼快凍僵了。

《我家浴缸的二三事》重要主場景之一是超大的浴缸澡堂，劇組耗資百萬搭設實景，可以同時容納人魚禾浩辰與蔡凡熙共浴，今發布《好大的浴缸篇：我家浴缸好療浴》幕後花絮，身為浴缸主人家的蔡凡熙驚呼首次看到浴缸懷疑是爺爺夏靖庭年輕的時候太風流，不然誰家浴缸這麼大？後來與劇組討論才得知家中的背景是曾經營澡堂生意。

《我家浴缸的二三事》劇情發展因禾浩辰為了讓蔡凡熙快樂，邀請劉主平與蔡凡熙「交配」，卻讓三人陷入尷尬。雖然冷戰中但其實禾浩辰仍心繫蔡凡熙，發現他身處危機時，不顧大雨衝出去，卻也因此險象環生，更被劉主平與阿Q撞見魚尾，被笑「是在Cosplay？」人魚身份可能曝光。