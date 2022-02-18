近期不少民眾被匡列隔離需自費入住防疫旅館，引發民怨，國民黨文傳會主委凌濤今天中午表示，如今民眾配合匡列隔離衍生的費用，民進黨卻視若無睹，衛福部長陳時中常說防疫視同作戰，防疫成本轉嫁民眾荷包的行為，根本是讓大家「孤軍奮戰」。面對在野黨抨擊，陳時中隨即宣布，確診個案密切接觸者隔離，皆由中央預算處理。

凌濤痛批，光是高端疫苗研發，疾管署就補助4.7億元，而政府採購國產疫苗花費40億元，後又因打氣不佳浪費公帑逾20億。

凌濤指出，蔡政府防疫淪為「大內宣」卻不為民著想，細究去年衛教宣傳等「大內宣」，從特別預算搬走近8億元，認知作戰、防疫政績宣傳，及各式梗圖散布，對於國內疫情並無實質幫助，不必要的宣傳經費大肆揮霍，政委唐鳳五倍券推行廣告就是一例。

凌濤也提出匡列隔離自費的解決方案，他認為，現行《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第3條規定，居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者得申請防疫補償一項，只要在這條增設「防疫旅館」，從防疫紓困特別預算8400億元撥款，民眾就可以不用損己荷包，在此敬告蔡政府勿繼續假防疫之名壓榨百姓。