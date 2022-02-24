我國自3月1日起放寬防疫措施，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今指出，國內疫情維持穩定可控，相關收治量能、治療資源充足，足以因應各種突發狀況。

周志浩表示，目前國內應變醫院與急救責任醫院，負壓隔離病室及專責病房合計3日內的占床率不到50%，其中專責病房的空床率高達87%，負壓病床空床率也有38.9%，專責ICU空床率則有73%。

為因應防疫措施適度放寬，周志浩指出，國內早已儲備治療藥物，包含一萬人份的瑞德西韋，以及兩萬五千人份的輝瑞、默沙東口服抗病毒藥物，後續若有需求，隨時要加購都能快速到位。

周志浩表示，目前也已辦理800萬劑的家用快篩試劑採購案，因應後續擴大篩檢之需求，其他防疫物資包含防護裝備、醫療器材等共20項，經盤點後都已確認數量充足，做好萬全準備。

此外，國內集中檢疫所、防疫旅宿目前空房數均超過5成，有充足量能可因應邊境適度開放，周志浩期盼台灣模式可延續維持防疫好成績。