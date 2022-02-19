電子鍋（煮飯電鍋）太操會吐血？一名網友分享電鍋出氣孔噴血照，看上去十分驚悚，猶如命案現場一般，結果電子鍋吐血的真相竟是煮紅米的時候不小心加太多水。貼文也引發網友熱議，不少人乍看到直呼嚇死人了。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》上分享「電鍋吐血」的照片，只見一個白色電鍋被放在地上，後面還接著插座，但透氣孔卻噴出紅色的液體，乍看起來很像是電鍋吐血了，而且量還不少，沿著電鍋邊緣往下流，地上也出現一灘暗紅色汙漬。而原PO則解釋說，煮紅米的時候，不小心放太多水了。

驚人照片吸引超過6千人朝聖，不少網友看了大笑說，「電鍋煮到吐血了」、「吐血的電鍋」、「電鍋太操勞了」、「滑過去還以為是命案現場，嚇死」、「飯鍋被氣吐血」、「真的會嚇死人，還以為電鍋流血了」、「好像案發現場」。

許多網友看了電鍋的慘況，也忍不住好奇到底怎麼煮的，對此，原PO也留言解釋說，其實這張照片的來源是微博，原本的發文者也是說「電鍋煮的是紅米」，因為水放太多的關係才「噴血」，因此也有人開始好奇電鍋內部的狀況，感覺都變成粥了。