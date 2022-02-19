北京冬奧女子花滑金牌落入17歲的俄羅斯女將席芭柯娃（Anna Shcherbakova）手中，雖然幫ROC保住口袋裡的金牌，但經過這麼多波折，她覺得有點空虛。席芭柯娃說：「很難形容，我的感覺很複雜。我很高興自己在正確的時間出現在正確的地方，這裡就是我每日努力的目標。我還搞不清楚發生了什麼事，我內心感覺到空虛。」

這次最受看好的是瓦莉娃（Kamila Valieva），碰上敏感的國際局勢，這位15歲的ROC女將承受西方媒體漫天而來的轟炸，心情受到影響，她在先前的短曲項目排名第1，但決賽頻頻失誤無緣獎牌，她已經超過兩年沒有拿到這麼低的分數。教練賽後厲聲質問瓦莉娃：「說啊，你為什麼放棄了？」

席芭柯娃說：「我滑完之後，我自認已經繳出最大極限，達到我自己的目標。瓦莉娃上場的時候，我心裡只想著奧運終於結束了，我從她的第一跳看出這對她是多麼大的負擔，我會私底下跟她談談。」瓦莉娃捲入禁藥疑雲，WADA（世界反禁藥組織）卻沒有依照規定保護16歲以下運動員，讓她直接暴露在外界的砲火之中。

成績揭曉之後，ROC的教練團都前往關切瓦莉娃，冷落了金牌的席芭柯娃。儘管ROC包下金銀牌，包括崩潰啼哭的銀牌女將特魯索娃（Alexandra Trusova），ROC代表隊缺乏獲勝之後那種喜氣洋洋的感覺。美媒《運動畫刊》評論「這是一個對於瓦莉娃的合適結局」，同時因為瓦莉娃沒有得牌，頒獎儀式可以照常舉行。