有位女網友上網發文求助，先生疑似透過LINE跟異性曖昧，懷疑他出軌，但對方卻刪光對話紀錄，沒辦法找到任何證據，不知該如何是好。文章意外釣出神人回覆，即便對方將訊息清光，只要用一招就能調出通話紀錄，了解使用者先前都和誰聯繫。

該名網友表示，就算使用者刪光聊天對話紀錄，只要到LINE主頁中找到設定，並點選通話欄位，接著將最下方的「顯示通話或LINE TODAY標籤」中，預設的「LINE TODAY標籤」改成優先顯示「通話」，接著回到主頁下方，錢包功能旁顯示的就會是LINE的「通話紀錄」點開後就能看到使用者的通話紀錄。

這樣一來，即使對方刪光聊天紀錄，還是可以透過此方法得知通話紀錄，不過該紀錄是可以被刪除的，若對方刪除，通話紀錄還是會消失。

此方法引起網友們熱烈討論，「學到一招」、「竟然還有這隱藏版功能」、「網路神人真是太強了」、「沒想到LINE竟然還有這功能」、「這樣以後會刪兩個地方啦XDD」、「到底是怎麼發現這功能的，超好奇。」