新北市今新增4例確診，為居家隔離陰轉陽，皆是新店設計師（案19665）衍生的北市房屋代銷人員（案19816）參與宗教協會聚餐、KTV歡唱的傳播鏈。新北市衛生局表示，個案2人住蘆洲區，住三重、新店區各1人。

衛生局說明，案20217、20218、20234都是案19927（台北市餐廳KTV群聚案）的家人，案20017是30多歲男性，Ct值19.25；案20018是10歲男童、Ct值22.2；案20234是30多歲女性，Ct值18.47。

案19927於15日到阿姨家住宿，17日案20217、20218、20234皆遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR均為陰性，三人皆在居隔第5天分別出現喉嚨痛、咳嗽、發燒等症狀，進行二度採檢，收治專責病房治療。居住地分別為蘆洲區及三重區。

案20233是30多歲男性是20日確診案20100的家人，17日遭匡列居家隔離，採檢PCR為陰性，居隔第五天21日出現發燒、肌肉痠痛症狀，二度採檢PCR轉為陽性，Ct值為15.25，收治專責病房隔離治療。居住地新店區。

衛生局表示，4例個案皆在居隔第五天陰轉陽對社區影響不大，相關接觸者先前均已遭匡列，無新增匡列者，也無公共場所足跡。