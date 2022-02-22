有客家和閩南建築特色的內灣民俗文物館活化，橫山鄉長張志弘（中）等地方人士剪綵見證開幕。（羅浚濱攝）

內灣民俗文物館活化，業者設內灣圓樓大戲院將輪播懷舊電影。（羅浚濱攝）

內灣民俗文物館展示各式懷舊文物。（羅浚濱攝）

橫山鄉橫山民俗文物館歷經多家廠商經營未果，閒置多年一直被視為蚊子館，經鄉公所與縣府攜手整備活化後，22日由副縣長陳見賢、鄉長張志弘等地方人士見證開幕，館內展示各式懷舊文物，並有傳統客家美食餐廳，期帶動內灣形象商圈，再次達到旅遊高峰。

橫山民俗文物館1996年由文建會補助一鄉鎮一特色館興建落成，後爭取交通部觀光局國際觀光魅力據點示範計畫補助，建築融合客家與閩南特點，主體為客家圓土樓，左側則有閩南建築常見的護龍，委外經營都不成功，變成蚊子館10多年，並可能漏水漏電，讓鄉公所每月要支付2萬多元的水電費。

鄉長張志弘說，去年10月將橫山民俗文物館周遭環境及內部整體設備，完成消防、防漏及電器設備等檢修，2個月就順利成功招商，得標的是原經營內灣戲院餐廳的業者范德忠，范去年疫情高峰時因租金壓力退租，這次以內灣圓樓人文客家餐廳之名取得文物館的經營權。

范德忠曾是客委會「客家小炒比賽」優勝獎得主，他說，建築物除按法規規定為陳列館使用外，附屬設施在法規容許設置餐廳及零售營運，並設置戲台恢復原有懷舊電影輪播，佈置早期各種電影海報，還有布袋戲台讓遊客互動，給到訪旅客帶來視覺、味覺的雙重饗宴。

副縣長陳見賢說，現在遊客不怕路途遙遠，只怕地方沒有特色，希望橫山民俗文物館充分展現地方特色，進駐廠商好好經營，縣府及公所一定全力支持，也歡迎各地民眾來橫山做深度的客家人文之旅。

交旅處長游志祥說，內灣是竹縣山區旅遊門面，每年遊客有1百萬人次，為提供旅遊帶狀更好的旅遊資訊，配合橫山民俗文物館活化，在館內設置旅遊諮詢站，讓假日遊客更了解當地旅遊資訊，將能串聯內灣老街、吊橋及火車形塑觀光網絡，促進內灣商圈產業及觀光發展。