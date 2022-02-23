隨著年紀增長身體也會開始出現許多變化，一名女網友發文表示，到了30歲出現3個明顯現象，包括體力變差、身體水分流失變快、臉上小細紋變多，崩潰表示自己完全沒料到會有這天，貼文引起許多網友感同身受，紛紛表示「別說30，25就很有感」、「我剛過25就感到體力雪崩式下降」。

一名女網友21日在Dcard發文表示，她在過了30歲後，突然發現身體出現許多以前不會有的問題，首先是體力變差，她回想自己28歲的時候，跟朋友去夜唱，即便整晚不睡隔天還是能去上班，但前陣子過年熬夜通宵打個牌，竟要花三、四天補眠才補得回來，上班也是一天要喝3瓶罐裝無糖咖啡，卻只能維持不打瞌睡，而無法恢復年輕時炯炯有神的狀態。

其次，上年紀後水分流失的感受很明顯，喝水的次數也比年輕時來得頻繁，久沒喝水喉嚨就會很乾。最後則是臉上的小細紋逐漸變多，這讓原PO很無奈「從學生時期就有注重保養了，結果還是抵抗不了30的大關」。

貼文一出，網友們紛紛表示有同感，「30歲體力真的差很多，每天都睡不飽」、「再過幾年你會更有感覺」、「不用30就有感覺不一樣了」、「28路過，某天早上突然很有感，怎麼法令紋跑出二條！」，不過也有網友例外，「30歲，每天還是一樣四、五點睡」、「我大概是靠近35才有感覺」、「我35了完全沒這感覺耶」、「年過35不到40路過，週期性運動很重要」。