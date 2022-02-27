胡瓜（左）與馬國畢示範遊戲。（民視提供）

胡瓜（左）與馬國畢示範遊戲，結果慢兩拍才撲倒在紅墊上，手還離氣球有一段距離。（民視提供）

《大集合》舉辦常青盃遊戲，胡瓜（左起）、阿翔以及籃籃笑到不行。（民視提供）

民視《綜藝大集合》日前到新北石碇五路財神廟錄影，舉辦「贏在起跑點-常青盃」，遊戲開始前，胡瓜找藝人群看誰適合先示範，未料，阿翔對他說：「瓜哥不要再看了，你快點示範。」胡瓜假裝驚嚇不願意示範，沒想到籃籃立馬補槍：「瓜哥，你不是60幾了嗎？」被當場說出年紀，胡瓜敲了一下籃籃的頭氣說：「60就60，什麼60幾？」現場鄉親被胡瓜逗得開懷大笑。

《大集合》製作單位特地設計常青組的比賽，邀請了石碇區12個里60歲以上的里民一同參與，遊戲規則很簡單只需戴上砂紙手套，哨聲響起後率先將汽球壓迫者勝出。胡瓜與馬國畢示範遊戲，因遊戲要先蹲下以起跑的姿勢準備，胡瓜好不容易蹲下馬上嘆一口氣，阿翔問他「不是才剛蹲下，怎麼就累了」，胡瓜趕緊解釋是沒有暖身。

遊戲示範由阿翔負責吹哨當裁判，哨聲響起後，胡瓜慢兩拍才撲倒在紅墊上，但手即使伸到最長還是離氣球有一段距離，馬國畢趕緊把氣球拿到胡瓜面前，他才拍破氣球結束遊戲，看得阿翔直虧：「瓜哥你的動作真的已經是60歲以上的人了。」胡瓜大喊：「我只是沒有暖身！」